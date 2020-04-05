مستشفى بيروت: استقبال 12 حالة مشتبه باصابتها بكورونا وشفاء حالة واحدة ووفاة سيدة بالعقد الثامن

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ عن "وصول مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها ب​فيروس كورونا​ والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، إلى 35 إصابة، واستقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى".

وفي تقريره اليومي عن تطورات فيروس "كورونا" Covid-19، كشف المستشفى انه "تماثلت إصابة واحدة بفيروس كورونا للشفاء، بعد أن جاءت نتيحة فحص PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض"، مشيرا الى ان "مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية بلغ 55 حالة شفاء".

واكد المستشفى انه "بناء على توجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​، أخرجت 6 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المرضى سريريا وإبلاغهم كل التدابير والإرشادات للحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وطرق تناول الطعام والتخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا"، مشيرا الى انه "سجل حالة وفاة واحدة لسيدة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني أمراضا مزمنة".

ولفت الى أن "كل المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج"، داعيا "إلى متابعة التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، لمعرفة عدد الإصابات على كل الأراضي اللبنانية".