السلطات البريطانية: تسجيل 621 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 621 حالة وفاة جديدة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4934 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 47806 حالة إصابة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
وفي وقت سابق، أشارت السلطات البريطانية إلى أن "هناك نظرية مؤامرة تربط أبراج الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس بانتشار فيروس كورونا الجديد"، لافتةً إلى أن "هذه الأخبار زائفة وخطيرة".
ويأتي تصريح السلطات بعد أن أقدم مجهولون على إحراق أبراج بث لشبكات اتصالات في مناطق عدة من البلاد، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.
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