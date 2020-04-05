ليبرمان: معطيات الحكومة الإسرائيلية بشأن كورونا لا تتوافق مع الواقع

أاشر رئيس جزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إلى أن "معطيات الحكومة التي نشرتها بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا تتوافق مع الواقع الذي يتحدث عن 200 ألف مصاب".
كما لفت ليبرمان إلى أن "معطيات الحكومة لا تتلاءم أيضاً مع المعطيات التي يقدمها رؤساء المنطومة الصحية".
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس السبت، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 7851 من بينهم 43 حالة وفاة.
ولفتت الوزارة إلى أن "حوالي 108 من مجمل الإصابات يمكثون في غرف العناية المشددة بالمستشفيات ويتنفسون اصطناعيا بواسطة الأجهزة، وليس بقواهم الذاتية".
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