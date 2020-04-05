النشرة: نقل شاب إلى المستشفى بعد أن أحرق نفسه في تعلبايا إحتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن اقدام أحد الشبان في بلدة تعلبايا على احراق نفسه، إحتجاجاً على تردي أوضاعه المعيشية، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى مستشفى ​البقاع​ للمعالجة وهو بحالة حرجة.

وفي وقت سابق وافقت الحكومة على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة، توزع عن طريق الجيش اللبناني.

واكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن "المساعدة العينية هي الاسرع والاسهل والاكثر ضبطا، وكل التفاصيل الاخرى سيتم بحثها لاحقا".