الصحة الإيطالي: مهمتنا إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس حتى تطوير لقاح

أكد ​وزير الصحة​ الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، أنه "من السابق لأوانه تحديد متى ستكون ​إيطاليا​ قادرة على رفع العزال العام التي فرضته السلطات في أنحاء البلاد في التاسع من آذار الماضي".

وأوضح سبيرانتسا أنه "تنتظرنا أشهر صعبة، مهمتنا هي إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس على الأقل حتى تطوير لقاح"، مشدداً على أنه "سيتعين أيضا الإبقاء على بعض إجراءات التباعد الاجتماعي".

كما أفاد بأنه "إذا لم نكن حازمين، فإننا نخاطر بإهدار كل الجهود التي بذلناها"، مشيراً إلى أنه "أصدر مذكرة تلخص 5 مبادئ تعتزم الحكومة استخدامها لإدارة ما يطلق عليه "المرحلة 2" من الطوارئ، عندما يبدأ تخفيف قيود العزل قبل العودة الكاملة للأوضاع الطبيعية".

وفي هذا الإطار، نوّه بأن "التباعد الاجتماعي سيستمر مع استخدام أوسع نطاقاً لوسائل حماية الأفراد مثل الكمامات، بينما سيجري تعزيز الأنظمة الصحية المحلية للسماح بمعالجة أسرع وأكثر فعالية للحالات التي يشتبه في إصابتها ب​كوفيد 19​".

وأكد سبيرانتسا أنه "سيجري توسيع الفحوص وتتبع المخالطين، بما يشمل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وأشكال أخرى من ​التكنولوجيا الرقمية​، بالإضافة إلى إقامة شبكة مستشفيات مكرسة فقط لعلاج مرضى "كوفيد 19".