هل اقتحم "كورونا" قلاع بوتين؟

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وسط تساؤلات ما إذا كان فيروس كورونا اقتحم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عمل الرئيس عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل.

وحسب وكالة (سبوتنيك)، فقد أكد بيسكوف خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 24": "لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أنه سيستمر [بالعمل عن بعد] لمدة أسبوع آخر على الأقل".

وتابع بيسكوف: "أعتقد أن حادث إصابة دينيس بوتسينكو كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" بفيروس كورونا أكد أنه بغض النظر عن كافة تدابير السلامة المتخذة من الأفضل تقليل التواصل الحي، وهو ما قام به الرئيس".

يذكر أن بوتينسكو كان صافح بوتين، أعلن في 31 مارس الماضي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا 24" الرسمية الثلاثاء.

وكان بوتين زار المستشفى الأسبوع الماضي والتقى بعض المرضى والعاملين بالمستشفى وانتشرت صورة له وهو يصافح الطبيب المصاب باليد.

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وبعد انتشار أخبار إصابة بوتسينكو بالمرض، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للوكالات الرسمية الروسية أن بوتين يجري فحوصات بشكل مستمر و"كل شيء على ما يرام"، على حد تعبيره.

وقال الطبيب الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد عزلت نفسي في مكتبي، والذي يحتوي على كل الأدوات التي تمكنني من العمل عن بعد، والإدارة والاستشارات الطبية"، وأضاف قائلا: "أعتقد أن المناعة التي طورتها خلال الشهر الماضي تقوم بعمل عظيم"، حسب قوله.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.

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