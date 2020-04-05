محافظ الإسكندرية لـ"الجيش الأبيض في العجمي": "لو نستطيع تقبيل أياديكم لفعلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، طاقم أطباء وتمريض وعمال مستشفى العجمي العام النموذجي، والذي جرى تحويله إلي حجر صحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى، قائلا: "لو نستطيع تقبيل رؤوسكم وأيديكم لفعلنا.. فأنتم بالفعل كما أطلق عليكم جيش مصر الأبيض".

وأضاف الشريف: "واجهتم بكل شجاعة مرضا متفشيا في أنحاء العالم لم تستطع كبار دول العالم مواجهته"، مؤكدا أن جميع الأطباء على قدر من المسئولية ويعي خطورة هذه المرحلة.

وأكد المحافظ على دعم المحافظة وتقديم التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء، لما بذلوه من مجهود لخدمة مصابي مصر بفيروس كورونا المستجد.