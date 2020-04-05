أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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