كارفور: الشراء "أون لاين" تضاعف 6 مرات وإجراءات لمواكبة هذه الزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت متاجر كارفور، في بيان اليوم الأحد، إن الشركة اتخذت عدة إجراءات لمواكبة معدلات الطلب المرتفعة وازدياد عمليات الشراء من خلال منصتها الإلكترونية، والتي وصلت إلى 6 أضعاف حجم الطلب المعتاد.

وأضافت شركة كارفور مصر أنها عينت المزيد من الموظفين بفريق عمل التجارة الإلكترونية، وزيادة فريق كامل لتقديم الخدمة الهاتفية، بالإضافة إلى زيادة ساعات عمل فريق التجارة الإلكترونية للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة مقسمة إلى ورديتين.

قامت مؤقتا بتخفيض عدد طلبات التوصيل المتاحة للمشتريات الجديدة ليتم تلبية جميع الطلبات السابقة، لتلبية الطلبات المتزايدة في الفترة السابقة، وكذلك إيقاف التعاملات مسبقة الدفع بشكل مؤقت مع تسوية كافة المدفوعات السابقة خلال عشرة أيام. هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مواعيد التسليم وإعطاء العملاء خيار عدم قبولها.

وقالت شركة كارفور مصر إن هذه الإجراءات تأتي حرصا على راحة ورضا العملاء، وسعي الشركة المستمر لتوفير كافة السلع واحتياجات العملاء خلال الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعًا.

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وقالت كارفور إنها نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على توافر كافة السلع بجودة متميزة وأسعار مستقرة بجميع الفروع وذلك بفضل خطط الشركة الاستراتيجية لتوفير مخزون سلعي يغطي احتياجات العملاء لفترة طويلة ويضمن استقرار الأسعار.

وأضافت أنها اتخذت إجراءات وقائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان بيئة أمنة للتسوق في جميع الفروع.

وقالت كارفور غنها قامت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، وإطلاعهم على كافة الإجراءات المتخذة من جانب الشركة سواء تلك الإجراءات الاستباقية أو ما تقوم به من تحديثات، وإنها ستواصل المتابعة مع جهاز حماية المستهلك لإطلاعهم على آخر المستجدات في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة احترامًا لعملائها.