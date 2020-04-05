بريطانيا.. تراجع في حصيلة ضحايا كورونا بعد سلسلة قفزات قياسية متتالية

سجلت السلطات البريطانية 621 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع ملموس يأتي بعد سلسلة قفزات قياسية في الحصيلة اليومية لضحايا الوباء في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي اليوم الأحد أن عدد ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفع منذ أمس من 4313 حتى 4934 شخصا.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس بنحو5.9 ألف حالة جديدة، من 41903 حتى 47806.
ولفتت الوزارة إلى أن السلطات أخضعت حتى الآن 195.5 ألف شخص لفحص كورونا، مقارنة مع نحو 183.1 ألفا أعلن عنهم أمس.
وتراجعت حصيلة ضحايا كورونا اليومية في المملكة المتحدة، بعد تسجيل 684 و708 وفيات جديدة بسبب الفيروس الجمعة والسبت الماضيين.
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