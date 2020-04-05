كورونا.. الإمارات تقرر تعزيز مخزونها الاستراتيجي

قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الوزراء قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح آل مكتوم، وهو أيضًا حاكم دبي ونائب رئيس الدولةفي تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "أقررنا خلال الاجتماع مجموعة من القرارات والتسهيلات، إضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".
وأضاف: "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".
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