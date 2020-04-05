قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابقكان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار.
وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبلظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيء"،وفقُا لرويترز.
وقال إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة".
وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي ينصح حكومته بسحب قانون الدين وتقديم آخر يراعى أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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