رئيس مجلس الأمة الكويتي ينصح حكومته بسحب قانون الدين وتقديم آخر يراعى أزمة كورونا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق

كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار.

وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبل

ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيء"،وفقُا لرويترز.

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وقال إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة".

وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.