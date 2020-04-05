السعودية تسجل أكبر ارتفاع في إصابات فيروس كورونا بـ206 حالات جديدة وترصد 5 وفيات

سجلت وزارة الصحة السعودية 206 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة ارتفع بواقع 206 حالات ووصل إلى نقطة 2385

بعد أن كان على مستوى 2179 أمس السبت.

وتعتبر هذه الزيادة اليومية للإصابات، الأكبر في المملكة منذ بدء التفشي وتأتي بعد أيام من استقرار نسبي في هذا المعدل الذي شهد تراجعا على مدار اليومين الماضيين، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 31 مارس 110 حالات، وفي

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1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140.

وأفاد العبد العالي بتسجيل 5 وفيات جديدة في السعودية جراء الفيروس القاتل لتصل الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 34 حالة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن الجهات الطبية المعنية سجلت 68 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 488 شخصا.

واعتبر العبد العالي أن فرص عودة الإصابة بفيروس كورونا إلى أشخاص يعتبرون متعافين موجودة، مؤكدا تسجيل حالات نادرة لذلك.