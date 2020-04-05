ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في هولندا إلى 1766

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين بفيروس كورونا ارتفع بواقع 115 وفاة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 1766.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، إنه رصد 1224 حالة إصابة جديدة بالمرض، مما رفع الإجمالي إلى 17851 حالة.

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