سنغافورة تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، تسجيل 120 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة تسجله في يوم واحد.

يمثل العدد زيادة بنسبة 60 بالمئة عن 75 إصابة سجلتها السلطات أمس السبت، وهو العدد الذي كان يمثل أكبر زيادة سابقة، وسجلت سنغافورة في المجمل 1309 إصابة وست حالات وفاة جراء الوباء العالمي.