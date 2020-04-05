طوكيو تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد، أنه تم تأكيد 143 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا اليوم في طوكيو.
ويعد هذا رقماً قياسياً للزيادة اليومية في عدد الإصابات ويرفع إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 1034.
وتجاوزت الحصيلة اليومية مئة ليومين متتالين.
وتطالب حكومة العاصمة طوكيو مرة أخرى السكان بالامتناع عن الأنشطة غير الأساسية وغير الملحة في نهاية الأسبوع.
وكان عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد قد تجاوز مئة في طوكيو للمرة الأولى أمس السبت، حيث تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن 118 إصابة جديدة.
ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، يتزايد الضغط على رئيس الوزراء، شينزو آبي للإعلان عن إجراءات طارئة لمواجهة جائحة كورونا.
واضطرت اليابان بالفعل لتأجيل الألعاب الأولمبية هذا الصيف في طوكيو لعام واحد بسبب الأزمة العالمية.
وحتى أمس الأول الجمعة، يتلقى 704 مرضى العلاج في مستشفيات طوكيو.
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