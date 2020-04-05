لايزال كورونا يضيف إلى عداد وفياته فنانين معروفين، إذ توفي الفنان الكوميدي الاسكتلندي، إيدي لارج، نتيجة تأثره بمضاعفات كوفيد 19.
ورحل الكوميدي الاسكتلندي، أول أمس الجمعة، عن عمر يناهز 67 سنة، وأكدت عائلته نبأ وفاته عبر “فيسبوك”، موضحة أن العدوى انتقلت إليه في المستشفى.
وأشارت عائلة الفنان الهالك أن الأخير كان يعاني قصورا في القلب، وولج على إثر ذلك إلى المستشفى، حيث أصيب.
واشتهر إيدي لارج بتشكيله ثنائيا مع الفنان، سيد ليتل، الذي قال لـ”بي بي سي”: “كان مريضا لفترة من الوقت، لكن عندما يحدث ذلك يصدمك.. كنا معا 60 سنة، ولم يكن مجرد شريك. لقد كنا أصدقاء”.
وسطع نجم الثنائي بعد فوزهما في برنامج “Opportunity Knocks”، ثم قدما برنامجا كوميديا طويلا على قناة “بي بي سي” الأولى خلال السبعينيات، والثمانينيات.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الكوميدي إيدي لارج بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.