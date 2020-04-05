النجم إدريس ألبا يشفى وزوجته من كورونا

كشف الممثل البريطاني إدريس ألبا أنه، وزوجته تجاوزا فترة الحجر الصحي، ما يشير إلى أنهما شفيا من الفيروس، الذي أعلنا إصابتهما به سابقا.

وأوضح ألبا، في منشور على أنستغرام، أمس السبت، أنه وزوجته عالقان في المكسيك، بسبب تعليق الطيران، وغير قادرين على العودة إلى منزلهما في لندن، إذ قال: “لا يمكننا العودة إلى وطننا، لذا علينا فقط أن نجلس ساكنين قليلا، ولكن بخلاف ذلك نحن بخير، وممتنون لذلك، ونعتقد أن الأسوأ مر”.

وأضاف أن فترة مرضه كانت “غريبة”، مضيفا “لكن كلانا شعرنا بأن صحتنا النفسية بخير، حاولا أن نبقى متفائلين، وأمل أن تكونوا أيضا، وأن تحافظوا على عقلكم، وأن لا تقلقوا أو تصابوا بالذعر”.

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وقال ألبا إنه لم يكن يظن أبدا أن الأمور ستكون على ما كانت عليه، خصوصا أنه مصاب بمرض للربو، مضيفا “لحسن الحظ مررت بها، وتجاوزتها، ويمكنك أنت أيضا فعل ذلك”.

وأشاد صاحب لقب: “أكثر الرجال إثارة فى العالم”، السنة الماضية، بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقال: “أنتم مدهشون، ويجب تقدير ما تفعلونه كليا”، كما وجه رسالة لكل من يعانون صعوبات مالية، نتيجة بسبب تأثير الفيروس على الحياة اليومية، وقال: “إبقي رأسك مرفوعًا”.

وكان ألبا قد أعلن إصابته بالفيروس، ثم أصيبت زوجته نتيجة عدم لم رغبتها في الابتعاد عنه في الحجر، على الرغم من تأكد إصابته بالجائحة.