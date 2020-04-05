جريمة قتل بشعة ضواحي تطوان.. شخص بمساعدة ابنه يقتل شقيقه – التفاصيل

اهتز مدشر طونات قيادة “بني يذر”، صباح اليوم الأحد، ضواحي مدينة تطوان، على وقع جريمة قتل بشعة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخصا قتل شقيقه، بمساعدة ابنه، بواسطة “شاقور”. وحسب مصادر “اليوم24″، تم القبض على المشتبه فيه، وابنه، لمعرفة أسباب الجريمة، التي لاتزال مجهولة، بينما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات نحو المستشفى الإقليمي في مدينة تطوان.

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