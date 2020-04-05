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ألمانيا تسجل ثالث انخفاض في إصابات كورونا 

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت ونزولا من 6174 حالة يوم الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.

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