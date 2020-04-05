إيران تسجل 151 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، عن تسجيل 151 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 الاف و603 حالة .



وقال المتحدث باسم الوزراة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 58 ألفاً و226 إصابة، وأضاف إن إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

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وأضاف روحاني في اجتماع بثه التلفزيون "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتباراً من السبت".

وقال "ثلثا العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين سيعمل من خارج المكاتب اعتباراً من السبت... لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية".

في سياق متصل، أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون إيران، وهي واحدة من أشد دول العالم تضرراً.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، على الرغم من الإفراج المؤقت عن حوالي 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون.