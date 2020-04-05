إيران تسجل 151 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3603 حالة، بعد تسجيل 151 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 58226 حالة بعد تسجيل 2483 حالة إصابة جديدة. كما أعلن أن 22011 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.





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