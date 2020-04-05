بؤرة ساخنة جديدة شمال الأردن تغلق أسواقاً وتعزل قرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

تستنفر الجهات الصحية في شمال الأردن كوادرها وإجراءاتها في منطقة تضم عدة قرى تتوزع بين ثلاث محافظات شمال المملكة وهي إربد وعجلون والبلقاء، بعد ظهور عدد من الإصابات بفايروس كورونا فيها خالطت موزع خضار مصاب، فيما لم تتمكن السلطات بعد من حصرها، ما أدى إلى عزل هذه القرى وإغلاق أسواق الخضار فيها. وتضم محافظة إربد شمال المملكة بؤر كورونا ساخنة في 7 مناطق تعزلها السلطات منذ أسبوع عن باقي المحافظة، لا سيما وأنها سجلت أكثر من 100 إصابة بالفيروس. وكان موزع الخضار الذي اكتشفت إصابته مساء أمس السبت بسبب تعرضه للعدوى من شقيقه العائد من بريطانيا قبل أسبوعين واكتشفت إصابته قبل أسبوع، قد استمر بعمله بعد حصوله على تصريح مرور، كونه يعمل في قطاع غذائي مستثنى من حظر العمل، قد خالط الكثير من أصحاب محال الخضار والعمال في أسواق الخضار في عدد من القرى. واضطرت السلطات إلى إغلاق أسواق الخضار في قرى كفرنجة التي ينتمي لها موزع الخضار، والمشارع وكريمة، و دير علا التي تضم سوق الخضار المركزي في وادي الأردن، والذي يعتبر سلة الخضار للمملكة. وقال مسؤول ملف كورونا في شمال الأردن الدكتور وائل الهباجنة لـ24، إن "لجنة الأوبئة جمعت عينات لمخالطي موزع الخضار والذين يفوق عددهم الـ 30 مخالطاً"، متوقعاً أن تظهر نتائجها اليوم. ومن جهته قال المتحدث باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "هناك بعض الإصابات بفيروس كورونا سجلت بسوق الخضار في كفرنجة، خالطوا موزع للخضار ثبت إصابته نتيجة المخالطة وكان يتردد على عدة أماكن منها سوق العارضة المركزي في دير علا". وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، يوم أمس السبت ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 323 مصاباً.

