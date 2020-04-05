ماكرون يبحث مع السيسي هاتفياً سبل مواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير المصرية بسام راضي، إن الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية بناء على ما تم مناقشته أمس الأول بالقمة الإفريقية المصغرة التى شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الإفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس. كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.

