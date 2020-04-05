سويسرا: 559 وفاة بكورونا..والإصابات تتجاوز 21 ألفاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020 قالت وزارة الصحة السويسرية اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد زاد 19 حالة إلى 559. وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 21100 من 20278 أمس. وأجرت سويسرا فحوصاً لما يربو على 158 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.





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