حسن: انخفاض اعداد الاصابات نتيجة طبيعية للالتزام الذي يمارسه المواطنون

أعلن وزير الصحة حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أن "هناك بعض الدول تمارس عزلا ما يجعل امكانية انتقال اللبنانيين داخلها ومغادرتها صعبا"، مؤكدا أن "انخفاض اعداد الاصابات نتيجة طبيعية للالتزام الذي يمارسه المواطنون ونطلب الاستمرار بذلك".
ولفت حسن إلى أن "العمل التكاملي الذي حصل بين مختلف الوزارات كان نموذجياً، والفترة المفصلية ستكون قرابة آخر نيسان، واذا لم تتأثر خطتنا بعودة المغتربين اللبنانيين نكون قد سرنا وفق الجدول الزمني الذي وضعناه".
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