الخازن: تجربة نقل الراغبين بالعودة إنجاز مختلف عما عهدناه من إجراءات بالسابق

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في حديث تلفزيوني، أنّ "تجربة الأحد الأولى في نقل اللبنانيين الراغبين بالعودة هي إنجاز مختلف عمّا عهدناه من إجراءات في السابق".
ورأى أنه "لا بدّ من الإعتراف والتقدير لللإجراءات الناجحة التي إعتمدتها الحكومة مع التجربة الأولى لنقل اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان، سيّما وأنها إلتزمت المعايير الوقائية والإيوائية وفق القواعد التي وضعتها للبناء عليها في المراحل المقبلة."
وأضاف: "مرّة أخرى يحملنا الأداء الحكومي الجدّي في التعاطي مع الأزمة الصحية على تسجيل إنجاز مختلف عمّا عهدناه من تجارب سابقة."
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