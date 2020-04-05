شركة طيران الشرق الأوسط تعلن حسم 50 بالمئة على سعر بطاقة السفر للطلاب غير القادرين على تسديد الثمن

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وانسجاما مع السياسة المتبعة من قبل الشركة بمساعدة الطلاب اللبنانيين غير القادرين على تسديد ثمن بطاقات السفر، أعطيت التوجيهات اللازمة لمديري محطات الشركة لمنح الطلاب غير القادرين على تسديد ثمن البطاقات حسم 50 في المئة على سعر بطاقة السفر، بالتنسيق مع السفراء المعتمدين في الخارج.
ويشهد مطار بيروت منذ ساعات الصباح الأولى، استنفارًا لمختلف الأجهزة الأمنيّة والإداريّة والطبيّة التابعة لوزارة الصحة العامة في المطار، استعدادًا لاستقبال المغتربين، ضمن المرحلة الأولى الّتي أعدّتها الحكومة لعودتهم. وتوزّعت المهام بدقّة على مختلف الأجهزة لإتمام عمليّة الوصول والمغادرة من المطار، بطريقة سليمة حفاظًا على سلامة الجميع.
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