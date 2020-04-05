MTV: فرار أحد الركاب القادمين من أبو ظبي من الباص أثناء نقله إلى الحجر داخل الفندق

أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ أحد الركاب القادمين من أبو ظبي هرب من الباص أثناء نقله إلى الحجر داخل الفندق، مشيرة إلى أن القوى الأمنية باشرت العمل على ملاحقته.
وشهد مطار بيروت منذ ساعات الصباح الأولى، استنفارًا لمختلف الأجهزة الأمنيّة والإداريّة والطبيّة التابعة لوزارة الصحة العامة في المطار، استعدادًا لاستقبال المغتربين، ضمن المرحلة الأولى الّتي أعدّتها الحكومة لعودتهم. وتوزّعت المهام بدقّة على مختلف الأجهزة لإتمام عمليّة الوصول والمغادرة من المطار، بطريقة سليمة حفاظًا على سلامة الجميع.
من جهته أوضح وزير الصحة العامة حمد حسن، في تصريح له من المطار أنّ "فرق وزارة الصحة العامة ستتوجّه إلى الطائرات وستواكب طبيًّا كلّ المسافرين في الطائرة، وسيتمّ تصنيفهم إلى 4 مجموعات. كما سنواكب أخذ العينات للمسافرين لإجراء فحوصات الـ"PCR"، وبعدها سيتوجّه المسافرون إلى فنادق محدّدة".
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