السلطات الهولندية تسجل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في هولندا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1766 شخص.
من جهته، أعلن معهد الصحة العامة الهولندي في وقت سابق، اكتشاف فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي في بعض أنحاء البلاد.
ولفت المعهد إلى أن "اختبارات الحمض النووي أكدت وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في مدينة تيلبورغ جنوب البلاد وبلدة مجاورة تقع في المنطقة الهولندية الأكثر تضرراً وكذلك في العاصمة أمستردام"، موضحاً أنه "يمكن الكشف عن الفيروس في النفايات البشرية لبعض المرضى المصابين".
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