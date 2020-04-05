رئيسة الوزراء النيوزيلندية: يمكنني وصف مخالفي حظر التجوال بكل لطف بالحمقى

اعتبرت رئيسة وزراء ​نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​، أن المخالفين لحظر التجوال المفروض للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، "يمكن وصفهم بكل لطف بالحمقى".

ولفتت أرديرن، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنها "تفتخر بالمواطنين الذين يلتزمون بحظر التجوال الجزئي في البلاد".

من جهته، أشار مدير عام ​وزارة الصحة​ أشلي بلومفيد، إلى أن "إصابات كورونا بلغت 1039، مقابل حالة وفاة واحدة، بينما تعافى من الفيروس 156 شخصا".

كما شدد بلومفيد على أن "نيوزيلندا في وضع جيد مقارنة مع باقي الدول الأخرى، جراء التدابير الاستباقية التي اتخذتها"، مؤكداً أن "الإصابات والوفيات منخفضة جدا مقارنة مع باقي الدول، حيث أن تدابير إغلاق الحدود وحظر التجوال كانت فعالة".