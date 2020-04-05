السلطات الروسية: أكثر من نصف المصابين بكورونا أعمارهم أقل من 45 ستة

أكدت اللجنة المكلفة بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​، على أن "أكثر من نصف المصابين بالفيروس أعمارهم أقل من 45 سنة"، لافتةً إلى أنه "قد تم تأكيد إصابة 19 طفلاً خلال الساعات الـ 24 الماضية".

ولفتت اللجنة إلى أنه "من بين 536 إصابة جديدة تم تسجليها في موسكو، 19 منها تعود لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 منه لأشخاص أعمارهم بين 18 و45 سنة، و189 لأشخاص أعمارهم بين 46 و65 سنة، و23 لأشخاص أعمارهم أكثر من 80 سنة".

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق، تسجيل حالتي وفاة جديدتين و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" في جميع مقاطعات ​روسيا​، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في روسيا 5 آلاف إصابة منها 3893 إصابة في موسكو".