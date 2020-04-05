شمخاني: الرئيس الأميركي أخطر من فيروس كورونا

أشار أمين ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ ​علي شمخاني​، إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أخطر من ​فيروس كورونا​".

وأكد شمخاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "فرض عقوبات على المعدات الطبية لإيران، إجراء غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان ومؤشر على العداء الواضح الذي يكنه ترامب للشعب الإيراني".

كما شدد على أن "معارضة أميركا لتقديم تسهيلات مالية طلبتها إيران من ​صندوق النقد الدولي​ لتأمين المعدات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو دليل حقيقي على جرائمها ضد الإنسانية".