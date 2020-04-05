الحكومة اليابانية: تسجيل 143 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت ​الحكومة اليابانية​، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مسجلة بذلك أعلى معدل للإصابات فى نفس اليوم،

ولفتت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى أن "إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى العاصمة ​طوكيو​ وصل إلى 1034 حالة، وهو تطور يمكن أن يزيد من نداءات رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لإعلان ​حالة الطوارئ​ فى البلاد".

بالتوازي، لفتت الحكومة إلى أنها "نجحت في توفير نحو 900 سرير حتى الآن للمرضى، وتم نقل 817 مصابا إلى المستشفى في طوكيو".