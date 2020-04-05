أعلنت الحكومة اليابانية، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مسجلة بذلك أعلى معدل للإصابات فى نفس اليوم،
ولفتت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى أن "إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى العاصمة طوكيو وصل إلى 1034 حالة، وهو تطور يمكن أن يزيد من نداءات رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد".
بالتوازي، لفتت الحكومة إلى أنها "نجحت في توفير نحو 900 سرير حتى الآن للمرضى، وتم نقل 817 مصابا إلى المستشفى في طوكيو".
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