النجمة ماريا شارابوفا تنشر رقم هاتفها.. وتدعو إلى التواصل معها في فترة الحجر الصحي – فيديو

دعت نجمة رياضة التنس، الروسية ماريا شارابوفا، متابعيها على أنستغرام، مراسلتها عبر رسالة هاتفية قصيرة sms، إذا رغبوا في التواصل معها موضحة أنها سنحاول الرد عليهم.

وتزامنا مع نهاية الأسبوع الجاري، نشرت ماريا شارابوفا على أنستغرام، رقم هاتفها، (310-564-7981) متيحة فرصة التواصل معها لتجاوز ملل الحجر الصحي المنزلي.

وقالت شارابوفا إن بإمكانها الرد على رسائل أرقام الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، فقط، فيما على الجمهور من باقي الدول، إرسال رسالة نصية ليتوصلوا برابط يسجلون من خلاله استمارة معلوماتهم الشخصية، لكي تحاول الرد على بعضهم، لاحقا.

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ونشرت شارابوفا تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، تضمنت مقطع فيديو، قالت فيه إنها أجرت اتصالا مرئيا جماعيا مع 150 شخصا من متابعيها، الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنها كانت تبحث عن وسيلة لمزيد من التواصل مع معجبيها في فترة الحجر الصحي.

يذكر أن حسناء الكرة الصفراء، شارابوفا، أوقفت مسيرتها الاحترافية في عالم التنس، قبل أقل من شهرين.