أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة اليوم، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا انتقلت من 960 إلى 961 حالة إصابة بالفيروس.
كما سجلت الوزارة، ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس كورنا المستجد لينتقل مجموع الوفيات إلى 69 حالة، وحالة تعافي جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عدد المصابين بكورونا في المغرب ينتقل إلى 961 حالة وثلاث وفيات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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