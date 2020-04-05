عاجل.. عدد المصابين بكورونا في المغرب ينتقل إلى 961 حالة وثلاث وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة اليوم، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا انتقلت من 960 إلى 961 حالة إصابة بالفيروس.

كما سجلت الوزارة، ثلاث وفيات جديدة بسبب فيروس كورنا المستجد لينتقل مجموع الوفيات إلى 69 حالة، وحالة تعافي جديدة.