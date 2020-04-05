تعرض رجل سلطة برتبة قائد في مدينة تطوان إلى اعتداء جسدي، أمس السبت، والمشتبه فيه شخص في حي “كويلمة”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قائد الملحقة الإدارية المطار بتطوان، تعرض لعنف جسدي، ومعنوي من طرف أحد أصحاب السوابق ب”كويلما”.
وبحسب جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في تطوان، فإن القائد المذكور تعرض للاعتداء، بينما كان يقوم بمهامه في إطار الحملة التحسيسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، في الحي المذكور.
وأعلنت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، عن تضامنها مع القائد، كما عبرت عن استنكارها لما تعرض له، مطالبة باعتقال المشتبه فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر كان يقوم بمهامه في إطار الحملة التحسيسية للوقاية من كورونا.. اعتداء على قائد في تطوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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