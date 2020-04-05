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كورونا يودي بحياة رئيس مجلس جماعي بعد أيام من إصابته

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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أودى فيروس المستجد، اليوم الأحد، بحياة رئيس جماعة حضرية.

وقالت مصادر إن رئيس جماعة الكارة، توفي اليوم الأحد، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الخبر المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي نعى عبد الرزاق بوزيان رئيس جماعة الكارة، المنتمي لنفس حزبه.

يشار إلى أن ، مس عددا من المسؤولين الجماعيين، منهم رئيس جماعة الخميسات ونائبه، وعضو المجلس الجماعي بتطوان.

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