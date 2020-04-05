تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أبريل

الأحد 5 أبريل 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، وفقا لمتعاملين.



وبحسب بيانات متوسط أسعار الذهب في مصر دون حساب مصنعية الصاغة، فقد بلغ الذهب عيار 24 نحو 799 جنيها مصريا نحو 50.69 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 732 جنيها نحو 46.44 دولار أمريكي.

أما سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا بلغ 699 جنيها ما يعادل 44.35 دولار.

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وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 599 جنيها نحو 38 دولارا أمريكيا.

بينما سجل الذهب عيار 14 نحو 466 جنيها نحو 29.56 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب مطلع الأسبوع بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1619.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.5%، لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية، بحسب رويترز.