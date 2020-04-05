شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تعافي 4 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 427 حالة حتى الآن.

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