شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان ترصد أول حالة إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

رصدت الحكومة في جنوب السودان أول حالة إصابة مؤكدة بـ ( كوفيد - 19 )، لتصبح أحدث بلد إفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وقال نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار اليوم إن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عامًا وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير، وإنها تتلقى العلاج في عزلة.

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