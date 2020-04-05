شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون مصاب بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابة المعروفة بلغ 309845 حالة ووصل عدد الوفيات لديها 8429. ولدى إسبانيا عدد مقارب للمصابين بالمرض في إيطاليا إذ يتخطى في الدولتين 124 ألفا لكن إيطاليا لديها أعلى عدد وفيات في العالم بتسجيل 15362 وفاة بينما سجلت إسبانيا 11744 وفاة. وأعلنت ألمانيا حتى الآن عن 96043 إصابة و1420 وفاة بينما سجلت فرنسا 82165 إصابة و7560 وفاة.
أما في الصين التي ظهر فيها المرض فقد وصل عدد المصابين إلى 81669 والوفيات إلى 3329. وفي إيران التي هي الأشد تضررا في الشرق الأوسط تقترب حالات الإصابة من 60 ألفا والوفيات تقترب من أربعة آلاف. وتقترب الإصابات في بريطانيا من 42 ألفا وتخطت الوفيات الأربعة آلاف. وسجلت تركيا ما يقرب من 24 ألف إصابة وما يفوق 500 وفاة.
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