اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، خلال ترؤسه اجتماعا بالنجف، اليوم الاحد، أن البلاد في حالة طوارئء وإن لم تعلن، مشددا على الحاجة لمسؤولين لهم صلاحيات تمرير الازمة، فيما كشف أن خلية الازمة النيابية قررت استضافة وزيري الصحة والمالية لمعالجة الازمة الصحية والمالية بالمحافظة. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: العراق في حالة طوارئ وإن لم تُعلن ونحتاج لمسؤولين بصلاحيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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