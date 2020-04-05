صحة النجف تعلن تماثل خمسة مصابين بفيروس كورونا للشفاء

اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد، عن تماثل خمسة مصابين بفيروس كورونا للشفاء. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته الخليج 365، إن "خمسة مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى الحكيم". واعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا.

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