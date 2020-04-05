شرطة كربلاء تتوعد المروجين لكسر الحظر بإجراءات قانونية مشددة

توعدت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأحد، المروجين لكسر حظر التجوال بإجراءات قانونية مشددة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "إجراءات حظر التجوال مستمره حسب قرارات خلية الأزمة، ولم يتم رفع اي سيطرة".
وأضافت أن "كل من يقوم بالترويج لكسر الحظر او يقوم بالتجوال سوف يعرض نفسه إلى إجراءات قانونية مشددة".
وأشارت القيادة، إلى أن "وجود السيطرات في المدينة والحظر الصحي، هو من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".
وأضافت أن "كل من يقوم بالترويج لكسر الحظر او يقوم بالتجوال سوف يعرض نفسه إلى إجراءات قانونية مشددة".
وأشارت القيادة، إلى أن "وجود السيطرات في المدينة والحظر الصحي، هو من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".
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