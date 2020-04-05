الأمن القومي الإيراني: ترامب أخطر من كورونا

وصف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أخطر من فيروس كورونا".
وكتب علي شمخاني، في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إن "فرض عقوبات على المعدات الطبية (لإيران) إجراء غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان ومؤشر على العداء الواضح الذي يكنه ترامب للشعب الإيراني". وأضاف شمخاني أن "معارضة أمريكا لتقديم تسهيلات مالية طلبتها إيران من صندوق النقد الدولي لتأمين المعدات الضرورية لمكافحة كورونا، دليل حقيقي على جرائمها ضد الإنسانية".
وختم شمخاني تغريدته باللغة الفارسية، بوسم جاء فيه: "ترامب أخطر من كورونا".
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