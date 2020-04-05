وفاة حارس منتخب سوريا الاسبق بسبب كورونا

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2020-04-05 | 13:45
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توفي حارس منتخب مرمى سوريا الاسبق جوزيف شمعون، بسبب إصابته بفيروس كورونا "COVID-19"، اليوم الأحد، في السويد، عن عمر يناهز 64 عاماً.
ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم": "سلطت مواقع الأخبار السورية الضوء على مسيرة الحارس السابق لـ نسور قاسيون، جوزيف شمعون، المنحدر من مدينة القامشلي السورية، والتي أكدت دخول شمعون إلى المستشفى قبل أيام جراء إصابته بالفيروس التاجي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته".
ويعد شمعون أحد أبرز حراس المرمى في سوريا، بعد أن لعب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكل من أندية الجهاد، ورميلان، والجيش، كما مثل المنتخب السوري في العديد من البطولات، منها نهايات الأمم الآسيوية التي استضافتها الكويت عام 1980.
ويعد شمعون أحد أبرز حراس المرمى في سوريا، بعد أن لعب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكل من أندية الجهاد، ورميلان، والجيش، كما مثل المنتخب السوري في العديد من البطولات، منها نهايات الأمم الآسيوية التي استضافتها الكويت عام 1980.
يذكر أن وباء كورونا أثر بشكل سلبي علي العديد من المحافل الرياضية في العالم، جيث تم تأجيل جميع المنافسات.
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