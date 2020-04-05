جنوب السودان يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن جنوب السودان اليوم الأحد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
وذكرت إذاعة "آي راديو" المحلية أنه تردد أن الحالة هي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما وهي من موظفي الأمم المتحدة، وكانت وصلت من هولندا عبر أديس أبابا في 29 شباط/فبراير الماضي.
وقال رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن السلطات الصحية أجرت الاختبارات اللازمة وتأكدت من أن هناك إصابة.
وقال إن الحالة قيد العزل حاليا و"بصحة جيدة".
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