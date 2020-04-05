انت الان تتابع إيران تسجل 151 حالة وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3603 حالة، بعد تسجيل151 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 58226 حالة بعد تسجيل2483 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن22011 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.