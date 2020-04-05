674 وفاة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا في إسبانيا في تراجع لليوم الثالث على التوالي

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صورة أرشيفية سجلت إسبانيا الأحد 674 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أدنى حصيلة منذ عشرة أيام تعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة. وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 إلى 12418 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا. أما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فازداد بنسبة 4,8% ليصل إلى 130759 إصابة.

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